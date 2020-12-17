"Avrupa'daki ekonomik endişeler kişileri tutumlu olmaya itti" - Son Dakika

"Avrupa'daki ekonomik endişeler kişileri tutumlu olmaya itti"

17.12.2020 10:06

Kovid-19 salgını, Avrupa'da ekonomik dengeleri değiştirdi.

Kovid-19 salgını, Avrupa'da ekonomik dengeleri değiştirdi. Birçok Avrupa ülkesinin ekonomik endişeleri olduğunu, insanların ise tutumlu olmayı tercih ettiğini belirten Pala Export Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palabıyık, "Züccaciye sektöründe mağazadan yapılan satışlar azaldı. Ancak e-ticaret, altyapısı güçlü olan şirketlerin online satışlarını yükseltti" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa ülkelerinde de salgın süreci sonrasında ekonomik dengeleri değiştirdi. Ülkeler sağlık sorunları ile uğraşırken baş gösteren ekonomik endişeler hem kurumları hem de kişileri harcamalarına, giderlerine dikkat etmeye zorladı. Pandeminin Avrupa ekonomisindeki etkilerini değerlendiren Pala Export Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palabıyık, züccaciye sektöründe mağazadan yapılan satışların azaldığını ancak e-ticaret altyapısı güçlü olan şirketlerin online olarak satışlarını yükselttiğine dikkat çekti.

"KAHVE ÜRETİMİ KONUSUNDA YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Kahve sektöründeki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Palabıyık, "Züccaciye sektöründe Almanya merkezli olmak üzere dünyanın her yerine ürün ihraç ediyoruz. Korona sonrasında ciddi sorunlarla karşılaştık. Bu sorunların en büyüğü insanların artık tasarruf moduna girmiş olmasıydı. Ancak e-ticaret kısmında güçlü olan şirketler bu durumu daha hafif atlattı. Kahve üretimi konusunda da yatırımlarımıza devam ederek küçülme yerine hedeflerimizi büyüttük ancak tabi ki bir önceki yıla göre daha düşük büyüme rakamları" dedi.

ALMANYA'DAKİ TÜRKLER DE TİCARİ ANLAMDA OLUMSUZ ETKİLENDİ

Avrupa'da yaşayan yaklaşık 7 milyon Türk olduğunu ve süreçten olumsuz etkilendiklerini söyleyen Palabıyık, "Avrupa'da iş yapan orta ve küçük ölçekli Türk iş insanları süreçten maalesef olumsuz etkilendi. Biz Pala ailesi olarak elimizden geldiğince hem vatandaşlarımıza hem de işletmelere sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında destek oluyoruz ancak esas kaynağı Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri nezdinde hükümetlerin sağlaması gerekiyor" diye konuştu.


Avrupa'daki ekonomik endişeler kişileri tutumlu olmaya itti

Yönetim Kurulu, Koronavirüs, Almanya, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Avrupa'daki ekonomik endişeler kişileri tutumlu olmaya itti' - Son Dakika Ekonomi


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