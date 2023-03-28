Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi

28.03.2023 13:41

Sunucu Ece Erken'in eşi, Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi davasının bugünkü duruşması Bakırköy Adalet Sarayı'nda gerçekleşti. Güzel sunucu, avukatlarıyla birlikte adliyenin yolunu tutarken, hiçbir açıklama yapmadı.

Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 27 Ocak 2022 günü Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılama bugün devam edilecek.

ECE ERKEN ADLİYEDE

Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma katılmak için avukatlarıyla birlikte erken saatlerde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Ece Erken gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Erken daha önce de eşinin davalarına katılmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara sert çıktı: Yarın gelmeyin Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara sert çıktı: Yarın gelmeyin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Adaylığı eleştiri konusuydu! CHP, Muharrem İnce defterini tamamen kapatıyor iddiası
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan "Konya" gafı! İki kez peş peşe ülke olarak ifade etti
14:09 Jorge Jesus'un ilk 11'de çok şans vermediği Osayi-Samuel, Nijerya'da şov yapıyor
13:55 Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar dereye döndü
10:35 Sandıkta tesadüfen bulunmuştu! Harem ağasının 7,5 milyon dolarlık mirası tescillendi
13:20 İbrahim Tatlıses, 5. defa AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu
13:11 Deprem kahininden yeni uyarı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel
13:09 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı
13:05 Fenerbahçe'nin Zenit ile anlaşmasının ardından Gençlerbirliği'nin futbolcusundan hoş olmayan paylaşım
13:02 Öykü Serter'den Muharrem İnce'ye çok sert tepki: Sizinle de hesaplaşıp sonsuza dek unutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 14:25:06. #1.11#
SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement