Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi

Tahminleri tutan isim yine uyardı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel

Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 27 Ocak 2022 günü Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılama bugün devam edilecek.

ECE ERKEN ADLİYEDE

Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma katılmak için avukatlarıyla birlikte erken saatlerde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Ece Erken gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Erken daha önce de eşinin davalarına katılmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti.