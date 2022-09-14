Avustralya, Güney Pasifik liderlerini 2. Elizabeth'in cenazesine götürecek - Son Dakika
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Avustralya, Güney Pasifik liderlerini 2. Elizabeth'in cenazesine götürecek

14.09.2022 13:10
Avustralya, Güney Pasifik liderlerini 2. Elizabeth'in cenazesine götürecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Güney Pasifik'teki ülke liderlerini ve temsilcilerini 2. Elizabeth'in cenaze törenine götüreceklerini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Güney Pasifik'teki ülke liderlerini ve temsilcilerini 2. Elizabeth'in cenaze törenine götüreceklerini açıkladı.

Albanese, Güney Pasifik'teki 10 İngiltere kolonisi ülkeye birlikte seyahat etmeyi teklif ettiklerini kaydetti.

Maori Krallığı temsilci, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Londra'ya giderken Albanese de Solomon Adaları, Papua Yeni Gine, Samoa ve Tuvalu'nun temsilcilerini İngiltere'ye götürme tekliflerini kabul ettiklerini belirtti.

Albanese, lojistik problemleri nedeniyle uzak bölgelerdeki liderlerin cenaze törenini kaçırmasını istemedikleri için söz konusu teklifte bulunduklarını ifade etti.

Fiji, Kiribati, Nauru, Tonga ve Vanuatu ise henüz teklife dönüş yapmadı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda yer alıyordu.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

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Kaynak: AA

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