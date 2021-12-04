Avusturya'da yaşayan gurbetçilerden Manavgat'a fidan desteği - Son Dakika

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Avusturya'da faaliyet gösteren Rahma İnsani Yardım Derneği tarafından Manavgat'ta yanan ormanlık alanlara dikilmek üzere 25 bin fidan dağıtıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınlarının yaraları sarılmaya devam ediyor.

Yanan alanların yeşillendirilmesi ve orman mahallelerinde yaşayanlara destek ve gelir kaynağı olması için 25 bin keçiboynuzu ve defne fidanı Sırtköy ve Tilkiler mahallelerinde vatandaşlara dağıtıldı.

Fidan dağıtım törenine Rahma İnsani Yardım Deneği Genel Başkan Yardımcısı Ömer Batur, Türkiye Temsilcisi İskender Küçükoğlu ile dernek gönülleri katıldı.

Batur, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yaz Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çok ağır hasarlar bırakan orman yangınlarının yaşandığını hatırlatarak, o dönemde Türkiye'ye gelerek çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Yardımlar kapsamında bugün de 25 bin fidanın hem dağıtımını hem de dikimini gerçekleştireceklerini ifade eden Batur, "Başlattığımız ağaç kampanyası ile hem yanan alanların yeşillendirilmesi hem de köylerimizde yaşayan insanlarımızın ekonomik olarak geçimlerini sağlayabileceği defne ve keçiboynuzu fidanları dağıtımı için buradayız.

Avusturya'dan destek veren, katkı sağlayan tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum." dedi.