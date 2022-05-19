Ayasofya Camii'nde görevli personele sanat tarihi uzmanlarından ders veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ayasofya Camii'nde görevli personele sanat tarihi uzmanlarından ders veriliyor

19.05.2022 13:41

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde görevli personele, uzman akademisyenler tarafından yapının tarihi, önemi ve değeri hakkında eğitim veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde görevli personele, uzman akademisyenler tarafından yapının tarihi, önemi ve değeri hakkında eğitim veriliyor.

Rekonstrüksiyon çalışmaları sonrası geçen ay açılan Fatih Medresesi'nde yürütülen eğitim çalışmalarında, alanlarında uzman akademisyenler, personele ders vererek Ayasofya'da dikkat etmeleri gereken hususları anlatıyor.

Eğitimcilerden İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın yapı olarak dünya mimarlık ve insanlık tarihinde çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Aynı zamanda Bizans Sanat Tarihi uzmanı ve Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi olan Yalçın, Ayasofya'nın iki büyük imparatorluğun başkenti olan İstanbul'un en önemli ibadethanesi olduğunu belirterek, "Böylesine bir yapının bin 500 yıldır ayakta olması bizler için hediyedir. Onu korumak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Eğitimimizde burada çalışan personelin yapıyı daha iyi tanıyabilmelerini amaçlıyoruz." dedi.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının arttığına işaret eden Yalçın, bir yandan yapıyı korumak için restorasyon çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü, diğer yandan ise ziyarete ve ibadete gelen insanların da tarihi yapıya gerekli ihtimamı göstermeleri gerektiğini kaydetti.

Uzman akademisyenler ders veriyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri Daire Başkanı Şengül Koncagül de ibadethane olarak açılan Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi ile birlikte Müslümanlar için de değerli bir ibadethane olarak tarihteki yerini aldığını dile getirdi.

Koncagül, mimarlık ve sanat tarihi açısından da ender mekanlardan birisi olarak nitelenen Ayasofya'nın Türkiye'nin ve dünyanın göz bebeği olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak restorasyon çalışmalarında öncelikle envanter tespiti ve projelendirme yaptıklarını aktaran Koncagül, koruma kurullarında alınan kararlar doğrultusunda çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Şu anda türbeler, muvakkithane ve sıbyan mektebinin restorasyonunun yapıldığını anlatan Koncagül, Ayasofya için oluşturulan bilim heyetinin denetiminde önlem ve çalışmaların hep birlikte yürütüldüğünü kaydetti.

Ayasofya Camiinde görevli güvenlik, din ve temizlik görevlilerinin de olduğu yaklaşık 200 kişiye verilen eğitimin amacını anlatan Koncagül, şöyle konuştu:

"Eğitimlerimizin temel amacı yapının tarihinin çalışanlara tanıtılması, farkındalığın oluşturularak her çalışanın bir sanat tarihçisi hassasiyetiyle yapıya yaklaşmasını ve ziyaretçileri de bu şekilde yönlendirmesini sağlamak. Çalışanlar gördükleri ve dokundukları objenin ne olduğunun farkında olacaklar. Derslerimizi de alanında uzman akademisyenler veriyor."

Ayasofya Camii'nde görevli personele sanat tarihi uzmanlarından ders veriliyor
Ayasofya Camii'nde görevli personele sanat tarihi uzmanlarından ders veriliyor
Ayasofya Camii'nde görevli personele sanat tarihi uzmanlarından ders veriliyor
Ayasofya Camii'nde görevli personele sanat tarihi uzmanlarından ders veriliyor

YORUMLAR
500
KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 3 Operasyondan yeni görüntüler KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 3 Operasyondan yeni görüntüler EGM: 'Özel güvenlik görevlileri, mevzuatla verilmiş diğer görevleri yapabilir' EGM: 'Özel güvenlik görevlileri, mevzuatla verilmiş diğer görevleri yapabilir'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayasofya Camii'nde görevli personele sanat tarihi uzmanlarından ders veriliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:48 Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
14:21 Türkiye'nin NATO çıkışı sonrası Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşına haddini bildirdiği konuşma yeniden gündem oldu
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 15:27:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ayasofya Camii'nde görevli personele sanat tarihi uzmanlarından ders veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement