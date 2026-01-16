Ayasofya Restorasyonunda Yeni Adımlar - Son Dakika
Ayasofya Restorasyonunda Yeni Adımlar

16.01.2026 14:22
VGM, Ayasofya'da kubbe penceresi sökümüne ve çelik kiriş montajına başladı. Restorasyon devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kubbe pencere sökümü ve çelik kiriş montajının başladığını bildirdi.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında, projeler doğrultusunda geçici çelik çatı imalatları sürüyor.

Bu kapsamda yapım süreci devam eden iç mekan çelik platformu ile kubbe üzerindeki geçici çelik üst örtü, kubbe pencerelerinden geçecek çelik kirişler vasıtasıyla birbirine bağlanacak. Söz konusu bağlantının sağlanabilmesi amacıyla, 16419 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda kubbelerde bulunan ve özgün olmadığı tespit edilen mermer pencerelerin itinalı söküm işlemlerine başlandı.

Sökümü gerçekleştirilen pencereler, koruma disiplini çerçevesinde numaralandırılarak sistemli şekilde istifleniyor. Eş zamanlı olarak çelik kirişlerin ve baza elemanlarının montaj faaliyetleri de titizlikle sürdürülüyor.

Uygulamalarda öncelik, özgün yüzeylerde koruma hassasiyeti gösterilerek çalışmaların tamamlanmasına veriliyor. Kirişler için açılan pencere boşlukları, dış etkenlere karşı uygun koruma kapatma yöntemleriyle muhafaza altına alınıyor.

Açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsüne sahip Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve etaplar halinde gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerin, belirli periyotlarla kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

