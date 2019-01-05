Aydemir'den Yerel Yönetimde İstikrar Vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, dadaşların abidevi feraset ve basiretleriyle yerel yönetimde de istikrarı tercih edeceği ve 2023 sürecine güç kazandıracağını belirterek, 'Dadaşların irfan ve vicdanına teslimiz' dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, dadaşların abidevi feraset ve basiretleriyle yerel yönetimde de istikrarı tercih edeceği ve 2023 sürecine güç kazandıracağını belirterek, 'Dadaşların irfan ve vicdanına teslimiz' dedi.



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum yerel seçim süreci kapsamında STK'lar, esnaf ve eşraf düzeyindeki çalışmalarını Yakutiye'de sürdürdü. Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım'la il tarım ekonomisi üzerine kaydedilen gelişmeleri ele alan Aydemir, ERİHDER İstişare Meclisinin konuğu oldu. Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitimci ve öğrencilerle eğitim ve öğretim güncelini paylaşan Aydemir, AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında seçim çalışmaları değerlendirmesinde bulundu.



AYDEMİR'DEN ZİRAAT ODASI BULUŞMASI



Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım ve yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, yem bitkilerine dönük son gelişmeleri, tarım ve hayvancılıktaki pozitif süreçle birlikte, aşılması gereken sorunları ele aldı. Aydemir, çiftçiyi toprağı, besiciyi merasıyla barıştıran AK Tarım sürecinin, tarım sektörünün öncelikli olduğu Erzurum ekonomisine katma değer artışı sağladığına işaret etti.



TARIMSAL DESTEK VE YATIRIMLAR ARTACAK



Erzurum Milletvekilleri olarak Tarım ve Ormancılık Bakanlığı düzeyinde Erzurum'a ilişkin beklentileri, tarımsal destek ve yatırımları takip ettikleri, yerele yönelik tarımsal önerileri sunduklarını açıklayan Milletvekili Aydemir, 2019 bazında tarımsal alan sulama yatırımlarının devam edeceği, sektörel projelere verilen desteklerin artırılarak sürdürüleceğini kaydetti.



ERZURUM ORGANİZE TARIM SANAYİ BÖLGESİ



Erzurum'da tarımsal sanayinin bir farkındalık zemininde şekillenmesi, 2. OSB odağında tarımsal sanayiye yönelik üretimin öncelik kazanması için çalışmalar yürütüldüğünü değerlendiren Milletvekili Aydemir, Erzurum Organize Tarım Sanayi Bölgesi(OTSB) kuruluşu için girişimlerinin devam ettiği, bu projenin gerçekleşmesi durumunda ilin 3 OSB'ye sahip duruma geleceğini bildirdi.



ERİHDER İSTİŞARE MECLİSİ



Yakutiye'deki seçim çalışmaları kapsamında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (ERİHDER) istişare Meclisine konuk edildi. ERİHDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Toparlak ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, dernek tarafından hayata geçirilen kültür projelerini ele alan Milletvekili Aydemir, 'İbrahim Hakkı Hz'lerinin yaydığı hikmeti en ücra sahalara taşıma azmindeki ERİHDER'in istişare meclisine katıldık. Yerel hizmetlerde alınan mesafenin STK çalışmalarını verimli kıldığının altı çizilen meşverette Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e minnettarlık ifade edildi. Yerel yönetimlerin AK Belediyecilik anlayışıyla Sivil Toplum Kuruluşlarına destek vermesi ve yerel meselelerde ortak akıl oluşturmasının bir AK yaklaşım olduğu vurgulandı. ' dedi



VİZYON 2023 VE EĞİTİM



Milletvekili Aydemir daha sonra Yakutiye Mesleki ve Teknik ve Anadolu Lisesini ziyaret ederek, eğitimcilerle istişare etti, öğrencilerle sohbet ederek öngörü ve beklentilerini dinledi. Okul Müdürü Cengiz Savaş ve eğitimcilerle Vizyon 2023 odağında, sanayiye yönelik nitelikli eleman yetiştirilmesi yaklaşımını değerlendirdi.



AYDEMİR'İN DEĞERLENDİRMESİ



Öğrencilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, 'Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi ziyaretle öğrencilerimizle sohbet imkanı bulduk. Akıllı tahtaların ışık saçtığı, bilgisayarlı masalardan hikmet parıltılarının yükseldiği zemin ülkemizi çağlar üzerinden aşma noktasına taşıdı. Öğrencilerimiz bu hale minnettar.' dedi. - ERZURUM

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