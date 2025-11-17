Aydın'da Ata Tohumları ile Kışlık Fide Dağıtımı

(AYDIN) - Ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı ilçesinde kışlık fide dağıtımı yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda tamamen ata tohumlarından üretilen fideler, kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşturuluyor. Çalışmalar kapsamında Koçarlı ilçesinde kışlık fide dağıtımı gerçekleştirildi. Ata tohumlarından üretilen fideleri alan Koçarlılılar, kendi bahçelerinde sağlıklı, doğal ve güvenilir ürün yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Ata tohumları geleceğimizin güvencesidir"

Fide dağıtımlarının devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ata tohumları geleceğimizin güvencesidir. Her bir fideyi vatandaşlarımızla buluşturuyor, toprağımıza olan sevgimizi paylaşıyoruz. Bu mirası yaşatmak ve Aydın'ın bereketini halkımızla paylaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.