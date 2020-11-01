Aydın'da bir kişi sokakta ölü bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişi, evinin olduğu sokakta ölü bulundu.

Akyeniköy Mahallesi'nde dedesi ve anneannesiyle yaşayan Deniz Çınar'ı (23) evlerinin önünde hareketsiz yatarken gören pazarcı esnaf, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sırtında delik izleri olduğu tespit edilen gencin başka bir yerde öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.