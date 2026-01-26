Aydın\'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Aydın ili Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde bulunan şahısların uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile ruhsatsız silah bulundurduğu belirlendi. Umurlu Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda; 300 gram kubar esrar maddesi, 6 gram esrar tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet 9 mm tabanca fişeği, 18 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar, adli makamlara sevk edildi. - AYDIN