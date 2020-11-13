İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü - Son Dakika

İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü

13.11.2020 22:59

İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü Polis sokak sokak silah aradı Aydın'ın Efeler ilçesi Yağcılariçi mevkinde silahlı kavga meydana geldi.

İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü

Polis sokak sokak silah aradı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesi Yağcılariçi mevkinde silahlı kavga meydana geldi. Kavganın ardından kaçan şüpheliyi yakalayan ekipler, sokak sokak silah aradı.

Olay, Efeler ilçesi Yağcılariçi sokakta saat 21: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bir silah ele geçirdi. Olay yerinden kaçan ve üzerinde silah olduğu iddia edilen O.D. isimli şüpheli ekipler tarafından yapılan takip sonucu Cuma Mahallesi 202 sokak üzerinde yakalandı. Şüphelinin üst aramasında silaha rastlanmazken, kaçarken saklama ihtimaline karşı polisler sokak sokak silah aradı. Gece karanlığında el fenerleri ile didik didik arama yapan ekipler silaha rastlayamadı.

Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü
İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü
İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü
İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü
İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü
İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü
İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü
İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü
İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü

Efeler, Silah, kavga, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü - Son Dakika


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