Son Dakika Haberleri: Aydın'da zeytinlik alanda yangın
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Aydın'da zeytinlik alanda yangın

25 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında 10 dönümlük kısım zarar gördü.

Aydın'da zeytinlik alanda yangın, System.String[]
Hallaçlar, Aydın, Çine, Güncel
Aydın'ın Çine ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında 10 dönümlük kısım zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Hallaçlar Mahallesinin üst kısmındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti.
2 helikopterin de yer aldığı söndürme çalışmalarında 10 dönümlük alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05 Kaynak: AA
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