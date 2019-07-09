Aydın'da zeytinlik alanda yangın
25 dakika önce
Aydın'ın Çine ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında 10 dönümlük kısım zarar gördü.
Aydın Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05 Kaynak: AA
'ın Çine
ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında 10 dönümlük kısım zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Hallaçlar
Mahallesinin üst kısmındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti.
2 helikopterin de yer aldığı söndürme çalışmalarında 10 dönümlük alan zarar gördü.
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