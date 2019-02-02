Son Dakika Haberleri: Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Pazartesi Günü Uğurlanacak

Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Pazartesi Günü Uğurlanacak

53 dakika önce

- Aydın Denktaş son yolculuğuna pazartesi günü uğurlanacakLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak.

Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Pazartesi Günü Uğurlanacak, System.String[]
- Aydın Denktaş son yolculuğuna pazartesi günü uğurlanacak

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın annesi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak. Cenaze namazı başkent Lefkoşa Selimeyi Camii'nde kılınacak olan Aydın Denktaş'ın naaşı ise öğle namazının ardından, vasiyeti üzerinde Lefkoşa Mezarlığı'nda oğlu Raif Denktaş'ın yanına defnedilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rauf Raif Denktaş, Aydın, Güncel
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