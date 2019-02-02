Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Pazartesi Günü Uğurlanacak
53 dakika önce
- Aydın Denktaş son yolculuğuna pazartesi günü uğurlanacakLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak.
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Denktaş son yolculuğuna pazartesi günü uğurlanacak
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş
'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi, Maliye
Bakanı Serdar Denktaş
'ın annesi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak. Cenaze namazı başkent Lefkoşa Selimeyi Camii'nde kılınacak olan Aydın Denktaş'ın naaşı ise öğle namazının ardından, vasiyeti üzerinde Lefkoşa Mezarlığı'nda oğlu Raif Denktaş'ın yanına defnedilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:36 Kaynak: İHA
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