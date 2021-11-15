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"Aydın Doğan Ödülü"nün sahipleri Dr.Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin - Son Dakika

"Aydın Doğan Ödülü"nün sahipleri Dr.Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin

15.11.2021 14:52
"Aydın Doğan Ödülü"nün sahipleri Dr.Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin

Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl bilim, kültür, edebiyat ve sanat gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşmış kişi ve kurumlara verilen "Aydın Doğan Ödülü"nün sahipleri Dr.Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin oldu.

Aydın Doğan Vakfı bu yıl Temmuz ayında yaptığı duyuru ile Vakıf Yönetim Kurulu'nun "sağlık" alanındaki bilimsel çalışmaları ödüllendirme kararı aldığını ve bu çerçevede Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin'in ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı. Vakıftan yapılan açıklamada, ülkemizde ve dünyada süregelen pandemi koşulları dikkate alınarak, bilim insanlarımızın da mutabakatı ile ödül töreninin kurucuları olan Biontech firmasının merkezinin bulunduğu Almanya'nın Mainz kentinde kısıtlı katılımlı bir şekilde yapılmasının planlandığı belirtilmişti. Biyoteknoloji alanında çok değerli çalışmalara imza atan ve son olarak Covid-19 aşısının geliştirilmesi süreci ile tüm insanlığa hizmet eden bilim insanlarımızın başarısı her türlü takdirin ötesindedir.

Bu anlayış içinde 25. Aydın Doğan Ödülü, 30 Kasım 2021 tarihinde Mainz şehrinde düzenlenecek bir törenle sahiplerine takdim edilecek. Törene Türk ve Alman medyasından ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu'ndan isimler katılacak.

Aydın Doğan Vakfı, Özlem Türeci, Uğur Şahin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Aydın Doğan Ödülü'nün sahipleri Dr.Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Aydın Doğan Ödülü"nün sahipleri Dr.Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin - Son Dakika
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