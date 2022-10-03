Aydın haberi... 11 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli Didim'de yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar çerçevesinde "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. isimli şahsın Didim'de olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Didim'de düzenlenen operasyonla F.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN