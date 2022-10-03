Aydın haberi... 11 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli Didim'de yakalandı - Son Dakika
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Aydın haberi... 11 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli Didim'de yakalandı

03.10.2022 15:46
Aydın haberi... 11 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli Didim'de yakalandı

Gelen Aydın haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar çerçevesinde "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. isimli şahsın Didim'de olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Didim'de düzenlenen operasyonla F.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberi... 11 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli Didim'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haberi... 11 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli Didim'de yakalandı - Son Dakika
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