Aydın haberi... Kuşadası açıklarında, Yunanistan'ın ittiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın haberi... Kuşadası açıklarında, Yunanistan'ın ittiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı

04.10.2022 11:32
Aydın haberi... Kuşadası açıklarında, Yunanistan'ın ittiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın haberine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarındaki lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Sahil Güvenlik botu 'TCSG-909' ile harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 29 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın haberi... Kuşadası açıklarında, Yunanistan'ın ittiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haberi... Kuşadası açıklarında, Yunanistan'ın ittiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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