Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarındaki lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Sahil Güvenlik botu 'TCSG-909' ile harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 29 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

Yunanistan, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın haberi... Kuşadası açıklarında, Yunanistan'ın ittiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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