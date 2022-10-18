Aydın haberleri | Nazilli'de havuza düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Aydın haberleri | Nazilli'de havuza düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı

18.10.2022 12:32
Aydın haberleri | Nazilli'de havuza düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı

Aydın haber... Nazilli'de Sümerpark alanındaki gölete düşen sokak köpeğini Nazilli Belediyesi Barınak ekipleri kurtardı.

Nazilli'de Sümerpark alanındaki gölete düşen sokak köpeğini Nazilli Belediyesi Barınak ekipleri kurtardı.

Gölet içine düşen köpeği gören vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine Nazilli Belediyesine ait köpek barınağı Çavuşu Ersun Aşkın ve çalışma arkadaşları ile Belediye Veterineri Ahmet Şahin köpeğin içine düştüğü gölete geldi. Su içinde çırpınan köpeği kurtarmak için hiç düşünmeden gölete inen Çavuş Ersun Aşkın 10 dakikalık bir uğraş sonucu sokak köpeğini sudan çıkardı.

Sabah erken saatlerde gelen ihbar ile Kurtarılan köpeğin sağlık kontrollerinin yapılması için Nazilli Belediyesine ait barınağa götürüldü. Yapılan kontrolde, sağlık durumu iyi olan köpek gerekli bakımları yapılarak doğal ortamına bırakıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Ahmet Şahin, Nazilli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberleri | Nazilli'de havuza düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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