Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın açıklarında geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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