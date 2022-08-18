Ayrı yaşadığı eşini cinsel organından vurmuştu! Genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ayrı yaşadığı eşini cinsel organından vurmuştu! Genç kadın hayatını kaybetti

18.08.2022 15:15

Aydın'ın Didim ilçesinde Levent Girgin, ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'i cinsel organından, av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Girgin, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Didim'de dün sabah saatlerinde kırsal Balat Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Levent Girgin, iddiaya göre ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kızıp, konuşmak için evine gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Girgin, av tüfeği ile eşine bir el ateş etti.

Ayrı yaşadığı kocası tarafından cinsel organından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Filiz Girgin, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Girgin'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ayrı yaşadığı kocası tarafından cinsel organından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

DÜN AKŞAM TUTUKLANDI

Jandarma, olayın ardından kaçan Levent Girgin'i saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki ifadesinde eşini sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımlarına kızdığı için öldürdüğünü öne süren Girgin, dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Balat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayrı yaşadığı eşini cinsel organından vurmuştu! Genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi! İşte basın toplantısından detaylar
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 20:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ayrı yaşadığı eşini cinsel organından vurmuştu! Genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement