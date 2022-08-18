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Didim'de dün sabah saatlerinde kırsal Balat Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Levent Girgin, iddiaya göre ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kızıp, konuşmak için evine gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Girgin, av tüfeği ile eşine bir el ateş etti.

Kaynak: DHA

Balat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ayrı yaşadığı eşini cinsel organından vurmuştu! Genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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