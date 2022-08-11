Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Almanya 'da yaşadığı, tatil için ilçedeki evlerine geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi - Son Dakika

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