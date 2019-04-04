Son Dakika Haberleri: Aydın Jandarması Kanser Hastalarının Gönlünü Aldı

Aydın Jandarması Kanser Hastalarının Gönlünü Aldı

1 saat önce

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi ziyaret ederek hastaları sevindirdi.

Aydın Jandarması Kanser Hastalarının Gönlünü Aldı, System.String[]
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 1- 7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi ziyaret ederek hastaları sevindirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi ziyaret edildi. 1 -7 Nisan Kanser haftası nedeniyle ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji servisine gerçekleştirilen ziyarette serviste görevli doktor, hemşire ve hasta bakıcılar ile 32'si yatan ve 35'i günü birlik tedavi gören hastalara iyi dilek ve şifa temennilerinde bulunularak hediyeler takdim edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:28 Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Güncel
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