Aydın MHP'nin yeni yönetimi görev bölümünü tamamladı - Son Dakika
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Aydın MHP'nin yeni yönetimi görev bölümünü tamamladı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Teşkilatında, genel merkez tarafından görevlendirilen Haluk Alıcık başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımı yaptı.

Aydın MHP'nin yeni yönetimi görev bölümünü tamamladı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Teşkilatında, genel merkez tarafından görevlendirilen Haluk Alıcık başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımı yaptı.


Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık'ın İl Başkanı olarak atandığı MHP Aydın İl Teşkilatı'nda görev dağılımı gerçekleştirildi. Buna göre, yönetime giren eski İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, İl Başkanvekili olarak görevlendirdi. İl Sekreterliğine Hüseyin Hanay, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Ümit Örü ve Kasım Durmaz, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığına ise Mevlüt Burak Kaptan getirildi.


Divan kurulunda yer alan diğer isimler ve görevleri şöyle oluştu: Ahmet Gökhan Dağlıoğlu – Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Cafer Menderes – Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Fatih Esmek – Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Zafer Erzurum – Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Güneri Yörükoğlu ve Şenol Kızıl – Araştırma, Strateji Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Hüseyin Özer ve Koray Yılmaz – Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı, Ahmet Adıgüzel – İl Muhasibi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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