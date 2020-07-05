Aydınlı kadınlardan yılda 2 milyon çiçek - Son Dakika

Aydınlı kadınlardan yılda 2 milyon çiçek

AYDIN'ın Çine ilçesindeki 1600 nüfuslu Mutaflar Mahallesi'nde kadınların ürettiği süs çiçekleri, geçim kaynağı oldu.

AYDIN'ın Çine ilçesindeki 1600 nüfuslu Mutaflar Mahallesi'nde kadınların ürettiği süs çiçekleri, geçim kaynağı oldu. 4 yıl önce kurulan kooperatif aracılığıyla yılda üretilen 2 milyon çiçek, il ve ilçe belediyelerine gidiyor.

Kırsal Mutaflar Mahallesi'nde her evde çiçek serası bulunuyor. Bu seralarda özellikle kadınlar çeşit çeşit süs çiçekleri üretiyor. Üretilen çiçekler ise 4 yıl önce kurulan 'S.S. Çine Tarımsal Kalkınma Kooperatifi' aracılığıyla pazarlanıyor. Mahallede her yıl, üretilen çiçeklerden 1 milyon 500 bin TL'lik gelir elde ediliyor. Kooperatif üyesi 120 kadın, 60 çeşit çiçek üreterek geçimlerini sağlıyor. Üretilen çiçekler içinde en çok rağbet gören ise ortanca oluyor. 4 yıl önce kurulan kooperatif aracılığıyla yılda üretilen 2 milyon çiçek, il ve ilçe belediyelerine gidiyor.

ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
İKİ ÜNİVERSİTE OKUYAN OĞLU DA YARDIM EDİYOR

Oğluyla kurdukları seralarda çiçek üreten ve elde ettikleri gelirle geçinen Zaide Madran (53), "30 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz çiçekleri toptan ve perakende olarak satıyoruz. En çok satılan çiçekler, ortanca, begonya, küpeli, melisa ve lavanta başta olmak üzere tüm çiçekler rağbet oluyor" dedi.

İki üniversite tamamladıktan sonra mahalleye yerleşen ve anne mesleği çiçekçiliği yapan Muharrem Madran ise  "Süleyman Demirel Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden iki üniversite tamamladım. Şu anda yine tarım üzerine açıktan eğitimime devam ediyorum ve sertifikamı alacağım. Kendi üretimimiz olan ürünlerden ortanca, küpeli, melisa, sardunya gibi bazı ürünleri Ankara, İstanbul, Denizli gibi birçok ile yolluyoruz. Özellikle Muğla ve ilçeleri olan turizm bölgelerine çok satıyoruz. Farklı ürünler getirmeye ve onların üretimini yapmaya çalışıyoruz. Mahallemizde kadınların neredeyse tamamı bu işten para kazanıyor. Kadınların gelir kaynağı bu çiçekçilik" diye konuştu.

Ezgi Mersin (14) de "Haziran ayında fide dikimleri oluyor. Yetiştikten sonra da onları satıyoruz. Eğimimi sürdürürken bende yaz tatillerinde annemlere yardım ediyorum. Çiçekleri genelde ben sularım" dedi.


Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 08:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydınlı kadınlardan yılda 2 milyon çiçek - Son Dakika

Son Dakika

09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:27 Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada 07:19 Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:43 Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı 20:19 Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti 16:57 Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş 15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:24 Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 10:04 Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı 09:09 Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
14:29
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
14:06
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
13:50
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti
13:46
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
13:35
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
12:00
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
12:00
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
11:44
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
11:25
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
11:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 14:58:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydınlı kadınlardan yılda 2 milyon çiçek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]