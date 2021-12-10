Denizli'de üç farklı tasarımı tescillendiren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Denizli'de üç farklı tasarımı tescillendiren öğrenciler ödüllendirildi

DENİZLİ - Denizli'de üç farklı tasarım yaparak patent kurumundan tescillenmesini sağlayan 12 öğrenci ödüllerini aldı.

Dünya genelindeki salgınla birlikte ülke de mesleki eğitim büyük bir ivme kazanarak üreten ve tasarlayan yenilikçi kurumlar halini aldı. Denizli ilinde Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri yaptıkları tasarımları tescillendirerek özgün tasarım haline getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve okulun hayırseveri iş insanı Osman Aydınlı, üç farklı tasarım yaparak patent kurumundan tescillenmesini sağlayan 12 öğrenci ile ÖSYM sınavlarında Türkiye 4350. olarak Hacettepe Üniversitesi'ne yerleşen 1 öğrenciyi altın ile ödüllendirdi. Osman Aydınlı İlkokulunda gerçekleşen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Hayırsever İş İnsanı Osman Aydınlı, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"20 adet tescillenmiş ürünümüz var"

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ödül töreninde yaptığı konuşmada; " Meslek Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerimiz şanslılar; çünkü geleceğe bir adım önde başlayacaklar. Özellikle salgın döneminde ellerini taşın altına koyarak salgınla mücadelenin temel gereksinimleri olan maske, siperlik ve hijyen malzemelerinin üretiminde büyük bir başarı elde ettiler. Denizli genelinde patent ve faydalı model başvuruları 2020 yılından bu yana 7 misliden fazla artarak 89 başvuruya ulaştı. Ayrıca an itibariyle 20 adet tescillenmiş ürünümüz var. Eğitim yöneticilerimizin süreç yönetimi, öğretmenlerimizin azmi, öğrencilerimizin gayreti ve hayırseverlerimizin desteğiyle mesleki eğitimin çok daha iyi yerlere geleceğinden hiçbir şüphemiz yok. Okulumuzun hayırseveri, ilimiz eğitimine büyük katkı ve destekleri olan hayırsever Osman Aydınlı'ya da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ödül Töreni sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, hayırsever Osman Aydınlı ve beraberindekiler Osman Aydınlı MTAL'ın Döner Sermaye İşletmesinin üretimlerden elde ettiği gelirle donatımı yapılan Moda Tasarım Teknolojileri Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirdi.