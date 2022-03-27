Ramazan öncesi Aydın sokaklarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Ramazan öncesi Aydın sokaklarında yoğunluk yaşanıyor

27.03.2022 14:00
Ramazan öncesi Aydın sokaklarında yoğunluk yaşanıyor

Ramazan ayı yaklaşırken, alış veriş yapmak isteyen Aydınlı vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti.

Ramazan ayı yaklaşırken, alış veriş yapmak isteyen Aydınlı vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti.

Ramazan Ayı'na kısa bir süre kala vatandaşlar iftar ve sahur sofraları için alışveriş yapmaya başladı. Aydınlı vatandaşların uğrak yerlerinden biri de merkez ilçe Efelerdeki Yağcılariçi Çarşısı oldu. Ramazan için peynir ve zeytin gibi kahvaltılık ürünler ile iftar sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan hurma almak isteyenler çarşı ve pazarları doldurdu. Hem hafta sonu, hem de havanın güneşli olmasını nedeniyle yoğunluğun iki kat arttığı gözlemlendi. Alışverişe çıkan vatandaşlar fiyatların pahalılığından dert yanarken, çarşı pazardaki hareketlilik ise esnafı mutlu etti.

Çarşıdaki hareketliliğin satışlarına yansıdığını ifade eden esnaf Mustafa Ali Devecioğlu; "İşlerimiz geçen senelere göre kıyasla düşük olsa da çarşıda oluşan kalabalıktan bizler de payımıza düşeni alıyoruz. En fazla satılan ürünlerimizin başında hurma ve kuru kayısı geliyor. Fiyatlarımızı da vatandaşların alım güçlerini düşünerek olabildiğince aşağıda tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Çarşıda yoğunluk oluşturan Aydınlılar da fiyatların pahalı bulduklarını ifade ederek alış verişlerini sınırlı tuttuklarını belirttiler. - AYDIN

Ramazan öncesi Aydın sokaklarında yoğunluk yaşanıyor
Ramazan öncesi Aydın sokaklarında yoğunluk yaşanıyor
Ramazan öncesi Aydın sokaklarında yoğunluk yaşanıyor
Ramazan öncesi Aydın sokaklarında yoğunluk yaşanıyor
Ramazan öncesi Aydın sokaklarında yoğunluk yaşanıyor
Ramazan öncesi Aydın sokaklarında yoğunluk yaşanıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan öncesi Aydın sokaklarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika


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