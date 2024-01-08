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Erzurum'da 1001 Hatim Kur'an ziyafeti devam ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da 1001 Hatim Kur'an ziyafeti devam ediyor

Erzurum'da 500 yıllık gelenek olan 1001 Hatim programlarından biri olan 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua' programı Aziziye ilçesinde gerçekleştirildi. Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Sedat Aydınlı ve diğer birçok din görevlisi katıldı.

Erzurum\'da 1001 Hatim Kur\'an ziyafeti devam ediyor
08.01.2024 - 16:08,
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Aziziye'de 1001 Hatim Kur'an ziyafeti düzenlendi. Erzurum'a has 500 yıllık gelenek olan 1001 Hatim programları hız kesmeden devam ediyor.

Erzurum İl Müftülüğünce 1001 Hatim kapsamında düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua" programlarının üçüncüsü Aziziye ilçe Müftülüğüne bağlı Dadaşkent Merkez Camii'nde gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun iştirakiyle düzenlenen programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Sedat Aydınlı, İstanbul Ataköy Ömer Duruk Camii Baş İmam Hatibi Mustafa Kızılcaoğlu, Erzurum Lalapaşa Camii Uzman İmam Hatibi Menduh Karslı, Erzurum Şehit Murat Ellik Camii İmam Hatibi Fatih Yılmaz, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Öğretmeni Nurettin Yıldırım tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Program, İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz'ın yaptığı dua ile son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da 1001 Hatim Kur'an ziyafeti devam ediyor - Son Dakika
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