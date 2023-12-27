 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydınlı Belediye Başkanları Ankara'ya çıkarma yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydınlı Belediye Başkanları Ankara'ya çıkarma yaptı

Yerel seçimlerine yönelik temayül ve istişare toplantısı için Aydınlı belediye başkanları Ankara'ya çıkarma yaparken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'de toplantıya katılım sağladı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için gerçekleştirilen temayül yoklamasına katılan Aydınlı belediye başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

Aydınlı Belediye Başkanları Ankara\'ya çıkarma yaptı
27.12.2023 - 10:32,
Abone Ol

Yerel seçimlerine yönelik temayül ve istişare toplantısı için Aydınlı belediye başkanları Ankara'ya çıkarma yaparken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'de toplantıya katılım sağladı.

31 Mart 2024 yerel seçimleri için gerçekleştirilen temayül yoklamasına katılan Aydınlı belediye başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. AK Parti Aydın milletvekilleri, AK Partili belediye başkanları, il, ilçe, gençlik ve kadın kolları başkanlarının katıldığı toplantı AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Mahalli idareler seçimlerine yönelik temayül ve istişarelerde bulunulan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Belediye Başkanları ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Toplantıya katılan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler toplantı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında; 2024 mahalli idareler seçimleri öncesi temayül ve istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda Aydınımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Güler, Aydınlı, Ankara, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydınlı Belediye Başkanları Ankara'ya çıkarma yaptı - Son Dakika


11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49
Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
11:02
Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı

Son Dakika
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49 Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
11:02 Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı
10:43 Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 12:27:09. #1.11#
SON DAKİKA: Aydınlı Belediye Başkanları Ankara'ya çıkarma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement