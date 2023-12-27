Aydınlı Belediye Başkanları Ankara\'ya çıkarma yaptı

Yerel seçimlerine yönelik temayül ve istişare toplantısı için Aydınlı belediye başkanları Ankara'ya çıkarma yaparken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'de toplantıya katılım sağladı.

31 Mart 2024 yerel seçimleri için gerçekleştirilen temayül yoklamasına katılan Aydınlı belediye başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. AK Parti Aydın milletvekilleri, AK Partili belediye başkanları, il, ilçe, gençlik ve kadın kolları başkanlarının katıldığı toplantı AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Mahalli idareler seçimlerine yönelik temayül ve istişarelerde bulunulan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Belediye Başkanları ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Toplantıya katılan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler toplantı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında; 2024 mahalli idareler seçimleri öncesi temayül ve istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda Aydınımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN