Aydıntepe Belediyesine 1 adet greyder hibe edildi - Son Dakika

Bayburt Belediyesi tarafından Aydıntepe Belediyesine 1 adet greyder hibe edildi.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ilçemize daha iyi hizmet verebilmek için girişimlerimiz sonucu Bayburt Belediyesi tarafından greyder araç parkımıza hibe edilmiştir. Katkılarından ötürü Bayburt Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci ve tüm yöneticilerimize ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi. - BAYBURT