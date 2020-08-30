Ayhancan Güven, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Belçika'da kutladı

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin yedinci yarışını zirvede tamamladı. Silverstone'dan sonra ikonik pist Spa'da da damalı bayrağı ilk sırada geçtiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Ayhancan Güven "Son ana kadar şansımızı sürdürmek için buradan zafer ile dönmek zorundaydık. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız. Takımıma, bana destek olanlara ve Red Bull aileme hep benim yanımda oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, 2020 Porsche Mobil 1 Supercup'taki ikinci zaferine Belçika'da ulaştı. Takvimin yedinci yarışında ikonik pist Spa'da piste çıkan Ayhancan Güven, ilk cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Belçika'da kutladı.

Baştan sona yarışın hakimiyetini elinde tutarak rakiplerine geçit vermeyen Güven, bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 113 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Ayhancan Güven, bu zaferle birlikte gelecek hafta İtalya'nın Monza pistinde gerçekleştirilecek son yarış öncesi matematiksel olarak şampiyonluk şansını da devam ettirdi.

Ayhancan Güven: "Red Bull aileme teşekkür ederim"

Birinci sıradan başladığı zorlu yarışta liderliğini baştan sona korumayı başaran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, "İkinci zaferime ulaştığım için çok mutluyum. Son ana kadar şansımızı sürdürmek için buradan zafer ile dönmek zorundaydık. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız. Takımıma, bana destek olanlara ve Red Bull aileme hep benim yanımda oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Porsche Mobil 1 Supercup'ta sezonun son yarışı olan İtalya GP'si 6 Eylül'de düzenlenecek. - İSTANBUL