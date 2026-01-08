Aykut'tan Gazetecilere Kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aykut'tan Gazetecilere Kutlama

Aykut\'tan Gazetecilere Kutlama
08.01.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut, gazetecilerin gününü kutladı ve destek verdi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen programda Aykut, ulusal ve yerel yayın organlarında çalışan basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Aykut, burada yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gazeteciliğin fedakarlık, sorumluluk ve güçlü bir kamu bilinci gerektiren onurlu bir meslek olduğunu dile getiren Aykut, "Zor şartlar altında dahi mesleğini hakkıyla icra eden sizler, toplumun sesi ve vicdanı olma görevini başarıyla yerine getiriyorsunuz. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, sizlerin desteğini ve katkısını her zaman yanımızda hissettik. Sosyal hizmetlerin görünür kılınmasında, toplumsal farkındalığın artırılmasında basının rolü son derece kıymetlidir. Bu vesileyle; görevini etik ilkeler çerçevesinde yerine getiren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Pasta kesiminin de yapıldığı etkinlikte Aykut, kurumun 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerini anlattı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aykut'tan Gazetecilere Kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:01:37. #7.11#
SON DAKİKA: Aykut'tan Gazetecilere Kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.