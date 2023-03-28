Maaşın artmasının ardından emekliler promosyon beklentisine girdi: Bankalar kesenin ağzını açmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Maaşın artmasının ardından emekliler promosyon beklentisine girdi: Bankalar kesenin ağzını açmalı

28.03.2023 13:45

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılması, emeklilerde banka promosyonunun da artırılması yönünde beklenti oluşturdu. Konuyla ilgili konuşan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, "Yeni rakamla en düşük emekli aylığı Aralık 2022'ye göre yaklaşık yüzde 114 artırılmış olacak. Bankalar kesenin ağzını açmalı, promosyon da bu oranda artırılmalı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklamasının ardından, yasal düzenleme için TBMM'de başlayan süreç devam ediyor. Yaklaşık 8,8 milyon emekliyi etkileyen karar, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı promosyon miktarını da yakından ilgilendiriyor.

PROMOSYON TUTARLARLARINDA DA ARTIŞ BEKLENİYOR

Mevcut koşullarda emeklilere üç yıllığına 4 bin 500 ila 10 bin lira arasında değişen miktarlarda promosyon ödemesi yapan bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapabilmek için çeşitli avantajlar da sunuyor. En düşük aylık tutarının 7 bin 500 liraya yükselmesinin ardından milyonlarca emekli gözünü banka promosyonunda yapılacak artışa çevirdi. EYT düzenlemesiyle emekli olanlara kredi imkanları sunan bankaların, emekli aylıklarındaki artışa paralel olarak ilerleyen günlerde promosyon tutarlarını arttırması bekleniyor.

"BANKALAR KESENİN AĞZINI AÇMALI"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin banka promosyonu hakkından yararlanmaları için 10 yıl mücadele yürüttüklerini belirterek, bunun sonucu olarak emeklilere 2015'ten itibaren banka promosyonu verildiğini söyledi. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesiyle banka promosyon miktarlarının da artırılması gerektiğini ifade eden Ergün, "Yeni rakamla en düşük emekli aylığı Aralık 2022'ye göre yaklaşık yüzde 114 artırılmış olacak. Bankalar kesenin ağzını açmalı, promosyon da bu oranda artırılmalı. Kamu bankaları da bu rekabette geride kalmamalı." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • alos : faizi verdinmi bankaların kesesi sonuna kadar açık merak etme haberci Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Bir telefon dolandırıcılığı vakası daha! 720 bin liralık vurgun yaptılar Bir telefon dolandırıcılığı vakası daha! 720 bin liralık vurgun yaptılar AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazları eleştirdi Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazları eleştirdi Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maaşın artmasının ardından emekliler promosyon beklentisine girdi: Bankalar kesenin ağzını açmalı - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Adaylığı eleştiri konusuydu! CHP, Muharrem İnce defterini tamamen kapatıyor iddiası
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan "Konya" gafı! İki kez peş peşe ülke olarak ifade etti
14:09 Jorge Jesus'un ilk 11'de çok şans vermediği Osayi-Samuel, Nijerya'da şov yapıyor
13:55 Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar dereye döndü
10:35 Sandıkta tesadüfen bulunmuştu! Harem ağasının 7,5 milyon dolarlık mirası tescillendi
13:20 İbrahim Tatlıses, 5. defa AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu
13:11 Deprem kahininden yeni uyarı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel
13:09 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı
13:05 Fenerbahçe'nin Zenit ile anlaşmasının ardından Gençlerbirliği'nin futbolcusundan hoş olmayan paylaşım
13:02 Öykü Serter'den Muharrem İnce'ye çok sert tepki: Sizinle de hesaplaşıp sonsuza dek unutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 14:24:48. #1.11#
SON DAKİKA: Maaşın artmasının ardından emekliler promosyon beklentisine girdi: Bankalar kesenin ağzını açmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement