Son Dakika Haberleri: Aym Başkanlığına Arslan'ın Yeniden Seçilmesi Resmi Gazete'de

Aym Başkanlığına Arslan'ın Yeniden Seçilmesi Resmi Gazete'de

1 saat önce

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın yeniden seçildiğine dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aym Başkanlığına Arslan'ın Yeniden Seçilmesi Resmi Gazete'de, System.String[]
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın yeniden seçildiğine dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın yeniden seçildiğine dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 25/1/2019 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Zühtü Arslan yeniden seçilmiştir' denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi, Güncel
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