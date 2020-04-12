Aynı araçtaki 6 kişiye toplam 19 bin lira ceza - Son Dakika

GAZİANTEP'te, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye toplam 19 bin 524 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Gaziantep'te cadde ve sokaklar boşaldı. Kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdüren polis ekipleri Şehreküstü Mahallesi'nde içerisinde 6 kişi olan bir otomobili durdurdu. Ekipler sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye 3 bin 150'şer TL, otomobilde de yüzde 50 doluluk kuralına uymadıkları için ayrı ayrı 104 TL ile toplamda 19 bin 524 lira para cezası uyguladı.