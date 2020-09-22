Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'nde çalışmalar başladı - Son Dakika

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'nde başlayan çalışmaları inceledi.

Çetin, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Ayvacık Göleti'nin rezervuarından alınan ham suyun arıtılarak Saray ve Kapaklı ilçelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasının sağlanacağını söyledi.

Ankara temaslarının meyvesini almaya başladıklarını belirten Çetin, şöyle devam etti:

"İçme suyunun kalitesinin iyileştirilmesi için bakanlık nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde Devlet Su İşleri tarafından Saray ilçesi Ayvacık Gölet İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'nde çalışmalar başladı. Projeyle Allah'ın izniyle Kapaklı'mıza kaliteli suyu getireceğiz. Kapaklı halkımız hak ettiği güzellikleri yaşamaya başlayacak. Saray ve Kapaklı ilçelerimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması sağlanacak. İlçelerimize hayırlı olsun."