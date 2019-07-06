Ayvalık'ta 50 Afrikalı mülteci yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 50 mülteci yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli adasına gitmek isteyen 50 mülteci yakalandı. Alınan bilgiye göre, Küçükköy Tuzla
mevkiinde Midilli adasına gitmek için hazırlık yapan 46'sı Demokratik Kongo Cumhuriyeti
, 4'ü de Orta Afrika
Cumhuriyeti uyruklu 50 kaçak Ayvalık İlçe Jandarma
Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
(İHA)
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