AYVALIK'TAN MİDİLLİ'YE 25 AY SONRA İLK FERİBOT SEFERİ - Son Dakika
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AYVALIK'TAN MİDİLLİ'YE 25 AY SONRA İLK FERİBOT SEFERİ

12.04.2022 17:38

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında, pandemi tedbirleri kapsamında durdurulan feribot seferleri, 25 ay sonra yeniden başladı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında, pandemi tedbirleri kapsamında durdurulan feribot seferleri, 25 ay sonra yeniden başladı. Türkiye'den Midilli'ye bugün giden Türk kafile, 2 gün kaldıktan sonra 14 Nisan'da Yunan turistlerle birlikte Ayvalık'a dönüş yapacak.

Yunanistan'ın Midilli Adası ile Balıkesir'in Ayvalık ilçelerindeki deniz hudut kapıları koronavirüs nedeniyle 4 Mart 2020'de karşılıklı olarak kapatıldı. Hudut kapıları, 25 ay aradan sonra bugün yeniden açıldı. Duran feribot seferleri de yeniden yapılmaya başlandı. Yaklaşık 35 kişilik kafile, feribotla bugün Ayvalık'tan Midilli'ye gitti. İlk turist kafilesinin de perşembe günü geleceği belirtildi.

Haftalık ortalama bin Yunanın geldiği Ayvalık'ta, turistlerin bıraktığı döviz ilçe için önemli bir gelir kapısı oluyor.

Türk kafilede yer alan Benhan İbrahim Kantarcı, 25 ay sonra Midilli'ye yeniden gitmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Yolculardan Ufuk Ova da deniz hudut kapısının yeniden açılmasının Ayvalık ve Midilli için pandemi sürecinin ardından önemli bir başlangıç olduğunu anlattı. Ova, seferlerin başlamasıyla her iki ülkenin halklarının 25 aylık ayrılığın telafisi için mücadele edeceğine inandığını belirtti.

Edremit Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Rıza Timur ise Ayvalık-Midilli arasında yeniden başlayan feribot seferlerinin ihracatı da artıracağını belirtti.

Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm firmasının işletmecisi Ali Jale, Midilli halkı ile Ayvalık halkını yeniden buluşturmanın kendilerine umut verdiğini belirtti. Jale, 'Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum. Bu süreçte Midilli'nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran olan Türk turistler de Midilli'yi çok özledi. Tabi aynı şekilde Midilli halkı da Ayvalık'ı özledi. Dolayısıyla özlemler karşılıklı oldu. Ben inanıyorum ki, 2019 yılını aratmayacak bir sezonu yakalayacağız' diye konuştu.

AYVALIK'TAN MİDİLLİ'YE 25 AY SONRA İLK FERİBOT SEFERİ
AYVALIK'TAN MİDİLLİ'YE 25 AY SONRA İLK FERİBOT SEFERİ
AYVALIK'TAN MİDİLLİ'YE 25 AY SONRA İLK FERİBOT SEFERİ

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Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYVALIK'TAN MİDİLLİ'YE 25 AY SONRA İLK FERİBOT SEFERİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYVALIK'TAN MİDİLLİ'YE 25 AY SONRA İLK FERİBOT SEFERİ - Son Dakika
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