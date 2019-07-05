Son Dakika Haberleri: Ayvalıkgücü Belediyespor'da "Taş" dönemi
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Ayvalıkgücü Belediyespor'da "Taş" dönemi

42 dakika önce

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grubunda yer alan ve ligi orta sıralarda tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyespor'un genel kurulunda kulüp başkanlığına Suat Taş getirildi.

Ayvalıkgücü Belediyespor'da
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grubunda yer alan ve ligi orta sıralarda tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyespor'un genel kurulunda kulüp başkanlığına Suat Taş getirildi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Orhan Peker Sanat Galerisi'nde gerçekleşen genel kurul toplantısı saat 17.30'da başladı. Kulübün kurucularından Ergün Tekincan'ın divan başkanlığını üstlendiği genel kurul toplantısında; divan katipliklerini ise Halil Burgaz ile Şerefe Bıçak üstlendi. Toplantıda 2019-2020 yılışının tahmini bütçesi görüşülerek, bütçe 1 milyon 641 bin lira olarak kabul edildi.

Tek liste ve açık oylama ile yapılan seçimler sonunda, 29 kişilik yeni yönetim kuruluna Suat Taş, İsmail Polat, İlker Anaz, Alp Sezek, Cüneyt Uzman, Mehmet Babayiğit, Hakan Albayrak, Mehmet Özden, İsmail Ergin, Volkan Bekit, Akif Yaşin, Cemal Erhanoğlu, İbrahim Zorlu, İbrahim Çifçioğlu, Hüsamettin Sayar, Kadir Karakaş, Orhan Zorlu, Hasan Aydoğdu, Gökay Arslan, Recep Merrsinlioğulları, Muratcan Kezan, Ümit Şafak, Cem Dede, Mustafa Büberci, Samet Varol, Erkan Göral, Yasin Yazıcı, Murat Adalı, Sabahattin Tatar getirildi.

Yapılan oylamada, denetim kurulu asil üyeliklerine Halil Burgaz, Ömer Evcimen, Nesrin Arslan seçildi.

Tek liste olarak girdiği seçimde Ayvalıkgücü Belediyespor'un yeni başkanı seçilen Suat Taş, "AyvalıK Belediyesi'nde uzun yıllar Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptıktan sonra emekli oldum. Emeklilik hayatımda Ayvalıkgücü Belediyespor'da 7 yıl kulüp müdürlüğü görevinde bulundum. Sağolsun Ayvalık Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin bizi bu göreve layık görmüş. Başkanımızdan aldığımız güçle bu göreve talip olduk. Elimizden geldiğince çalışacağız. Yönetici arkadaşlarımız, alt yapı sorumlularımız ve taraftarlarımızın desteğiyle başarıya ulaşmanın gayretinde olacağız." dedi.

Kırmızı-beyazlı kulübün yeni yönetiminin önümüzdeki günlerde toplanarak, görev bölümü yapması bekleniyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:24 Kaynak: İHA
Ayvalıkgücü Belediyespor, Ayvalık, Spor
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