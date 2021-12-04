Azerbaycan 10'dan fazla Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti - Son Dakika

Azerbaycan 10'dan fazla Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti (DTX), Azerbaycan'ın 10'dan fazla Ermeni askerini Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti (DTX), Azerbaycan'ın 10'dan fazla Ermeni askerini Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu. Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti (DTX) tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın insani ilkelere dayanarak, 4 Aralık 2021'de 10'dan fazla Ermeni asıllı askeri Ermenistan'a iade ettiği belirtildi. DTX, iade edilen Ermeni askerlerin 16 Kasım 2021'de Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Kelbecer istikametinde provokasyonda bulundukları gerekçesiyle Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alındığını kaydetti. Azerbaycan'ın 26 Kasım 2021'de 1 Ermeni sivili ile 1 askeri Ermenistan tarafına iadesini ettiğinin unutulmaması gerektiği vurgulanan DTX açıklamasında, "Görüşmeler sonucunda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a işgalden kurtarılan topraklarının mayın haritalarını verdi. Mayın haritalarının elde edilmesinde arabuluculuk görevini üstlendiği için Rusya Savunma Bakanlığına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - BAKÜ

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