Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor - Son Dakika

Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor

15.10.2020 12:38
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor, System.String[]

AZERBAYCAN'ın Terter kentinde Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı altında yaşayan halk, zaman zaman evlerine isabet eden bombalarla korku dolu anlar yaşıyor.

AZERBAYCAN'ın Terter kentinde Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı altında yaşayan halk, zaman zaman evlerine isabet eden bombalarla korku dolu anlar yaşıyor. Bombaların hedefi olan yerlerden biri de doktor Nazile Tehmezova'nın (65) evi oldu. Tehmezova, tüm tehlikeye rağmen askerlere ve halka yardım için evini terk etmeyeceğini söyledi.

Azerbaycan'ın 150 bin nüfuslu Terter kenti, günlerdir Ermenistan ordusunun saldırısı altında. Tarım ve hayvancılıkla geçinen Terter halkı, saldırılar karşısında güvenlik amaçlı başka kentlere yerleştirildi. Bazıları ise evlerinin zemin katında oluşturdukları sığınaklarda yaşamaya devam edip Terter'i terk etmiyor.

EVİ VURULAN DOKTOR HALK VE ASKERLER İÇİN GÖREVE HAZIRKadın doğum uzmanı Nazile Tehmezova ve eşi mühendis Ramiz Hüseyinov'un (66) evi dün gece Ermenistan'dan atılan top mermilerinin hedefi oldu. Etrafa saçılan şarapnel parçalarından dolayı hem evi hem de bahçe kapıları delik deşik olan çift, geceyi evlerinin zemin katında geçirdi. Sabaha kadar yüzlerce bombanın üzerlerinden geçtiğini anlatan Ramiz Hüseyinov, bir anda düşen bombayla evlerinin zarar gördüğünü ama yara almadan kurtulduklarını söyledi. Evlerini ve Terter'i terk etmeyeceklerini anlatan Hüseyinov, "Eşim bazen tedavi için askerlere ve kadınlara yardıma gidiyor. Biz buradan ayrılmıyoruz. Ermeniler sürekli buraya ateş ediyor. Eve geldiğimizde bir anda bomba düştü. Evimizin duvarları titredi. Türk halkının da canı sağ olsun. Başımızın üstünden yüzlerce bomba geçiyor ama biz burayı terk etmiyoruz" dedi.'ERMENİSTAN'DAN KORKMUYORUM'Zaman zaman yaralanan askerlerin tedavisi zaman zaman da Terter halkı ile ilgilenen Nazile Tehmezova, atılan bombalardan dolayı hamile olan kadınların doktora büyük ihtiyaç duyduğunu söyledi. Cephede yaralanan askerlerin de tedavisi için sürekli yardıma koştuğunu ifade eden Nazile Tehmezova, "Can korkumuz var ama Ermenistan'dan korkmuyoruz. Ordumuza güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve Türk kardeşlerimize güveniyoruz. Karabağ bizimdir. 3 defa bomba attılar ve toz duman oldu her yer. Korktuk ama geçti. Lazım olunca hemen göreve gidiyorum" dedi.Terter kentinde, yoğun bombardıman altında olan noktalarda etrafa saçılan şarapnel parçaları ise dikkat çekiyor. Her biri en az 10 santimetrelik çelikten oluşan bu şarapnel parçaları bombanın düşmesinin hemen ardından kontrolsüzce etrafa saçılarak canlı cansız her şeye zarar veriyor.

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- Azerbaycan
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor
Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor

Ermenistan, Azerbaycan, Tarım, Bomba, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker ve halk için Terter'i terk etmiyor - Son Dakika Dünya

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