Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Memedov, Kerkük'ü ziyaret etti - Son Dakika

Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Nesir Memedov, Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük kentini ziyaret etti.

Memedov, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ile makamında bir araya geldi.

ITC Başkanı Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Büyükelçi Memedov'un Kerkük'e gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turan, ilk kez bir Azerbaycan Büyükelçisi'nin Kerkük'ü ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Bu ilk olan ziyaret bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Artık bu ilk ve son olmamalı." dedi.

Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Kerkük'ün asırlardır Türk kimliğini koruduğunu söyleyen Turan, kentin başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyasıyla bağını koparmadığını ifade etti.

Azerbaycan devletinden Türkmenlere yönelik eğitim desteği ve Kerkük'te yatırım beklentilerinin olduğunu aktaran Turan, "Türkmen öğrenciler için burslu eğitim sağlanması, Azerbaycan'a girişte prosedür kolaylığı istiyoruz." diye konuştu.

Kerkük'te Azerbaycan Kültür Merkezi açılmalı

Türk dünyası arasına konulan mesafelerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Turan, kültürlerin yeniden yakınlaşmasını ve Kerküklülerin kentte bir Azerbaycan kültür merkezi görmek istediğini kaydetti.

Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Memedov da Irak ile Azerbaycan arasında uzun tarihe dayalı iyi ilişkiler olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Memedov, Azerbaycan kentleri ile başta Kerkük olmak üzere Irak'ın kentleri arasında iyi ve verimli bağlantılar kurmayı hedeflediklerini aktardı.

Kerkük'ü ziyaret eden ilk Azerbaycan Büyükelçisi olma mutluluğunu yaşadığının söyleyen Memedov, Kerküklülerin Azerbaycanlıların kardeşi olduğunu vurguladı.

Memedov ayrıca açılışı yakında gerçekleşecek olan Uluslararası Kerkük Havalimanı'na Azerbaycan'dan uçuşların yapılmasını sağlamayı planladıklarını kaydetti.