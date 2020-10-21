Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdi

21.10.2020 10:39
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdi, System.String[]

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebrail istikametindeki operasyonlarda Ermenistan ordusunun 556. alay taburunun imha edildiği belirtildi.

Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin çoğunun etkisiz hale getirildiği, askeri birliğin yeniden yapılanmak üzere Ermenistan'ın Ararat kentine döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, alay komutanının, kalan personeli tekrar savaşmaya göndermeyi reddettiği için görevden alındığı, savaşa gitmeyi reddeden birçok askere de soruşturma açıldığının öğrenildiği kaydedildi.

Azerbaycan, Ermenistan, Cebrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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