Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu

05.08.2022 20:20
Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin doğusunda yeni kontrol altına alınan bölgede, Ermeniler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu Babek Aliyev isimli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığı ifade edilen açıklamada, şehit askerin ailesi ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.

YORUMLAR
500
Çırpınırdı Karadeniz türküsü Karabağ zaferi ile yeniden yazıldı Çırpınırdı Karadeniz türküsü Karabağ zaferi ile yeniden yazıldı İngiltere'nin Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı İngiltere'nin Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:04 Süper Lig, İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 20:20:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement