Azerbaycanlı spiker müjdeli haberi anons ederken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Azerbaycanlı spiker müjdeli haberi anons ederken gözyaşlarına boğuldu
Azerbaycanlı spiker, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri almasını gözyaşlarıyla anons etti.
Azerbaycanlı spiker, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri almasını gözyaşlarıyla anons etti.
Azerbaycan askeri kuvvetlerince Ermenilerin saldırı noktalarına düzenlenen karşı saldırı sonucunda 6 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri Jale Hesenli, haberi anons ederken gözyaşlarına boğuldu. Spiker, "Bazı topraklarımız işgalden kurtarıldı. Gözümüz aydın. Fuzuli'nin 4 köyü, Cebrayıl'ın 2 köyü işgalden kurtarıldı" ifadelerini kullandı. - BAKÜ
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