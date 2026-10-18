YENİ Parti İzmir ön seçiminde birinci çıkan Çağatay Güç kimdir? Aziz Kocaoğlu'nu geçen isim kaç yaşında, nereli? - Son Dakika
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YENİ Parti İzmir ön seçiminde birinci çıkan Çağatay Güç kimdir? Aziz Kocaoğlu'nu geçen isim kaç yaşında, nereli?

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YENİ Parti İzmir ön seçiminde birinci çıkan Çağatay Güç kimdir? Aziz Kocaoğlu\'nu geçen isim kaç yaşında, nereli?
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, YENİ Parti'nin İzmir il başkanlığı ön seçiminde Çağatay Güç'ün gerisinde kaldı. Resmi olmayan sonuçlarda Güç 18 bin 511, Kocaoğlu 14 bin 167 oy aldı. Bir yıl önce CHP İzmir İl Başkanı seçilen 40 yaşındaki inşaat mühendisi Güç, temmuzda CHP'den istifa ederek 30 ilçe başkanıyla birlikte YENİ Parti'ye katılmıştı.

Çağatay Güç, 18 Ekim 2025'te CHP İzmir İl Başkanı seçilmişti. Tam bir yıl sonra, 18 Ekim 2026 akşamı, bu kez YENİ Parti'nin İzmir il başkanlığı ön seçiminden birinci çıktı. Rakibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yıllarca yönetmiş Aziz Kocaoğlu'ydu.

ÖN SEÇİMDE KİM KAÇ OY ALDI?

Oy verme 30 ilçede, 159 sandıkta yapıldı ve saat 18.00'de bitti. Cumhuriyet'in aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre Güç 18 bin 511, Kocaoğlu 14 bin 167 oy aldı. Aradaki fark 4 bin 344 oy. Oy kullanma hakkı olan 61 bin 115 üyeden 32 bin 678'i sandığa gitti, katılım yüzde 53,5 oldu. Kocaoğlu yarışa seçimden üç gün önce aday olarak girmişti.

Güç oyunu Aliağa'da kullandı. Sonuçların ardından Kocaoğlu için "Aziz Başkan bu kentin bir marka değeridir" dedi. Kocaoğlu da yazılı açıklamasında "Biz görevimizi yaptık ve tarihe not düştük" diyerek Güç'ü kutladı. Seçim kurulu üyesi ve il başkan vekili Murat Aydın ise sonuçların henüz kesinleşmediğini, itiraz süreci olacağını söyledi.

ÇAĞATAY GÜÇ KİMDİR?

Çağatay Güç, YENİ Parti'nin İzmir kurucu il başkanı. Mesleği inşaat mühendisliği. CHP'de gençlik kollarından il başkanlığına kadar yükseldi, 2026 yazında partiden istifa ederek Özgür Özel'in genel başkanı olduğu YENİ Parti'ye geçti.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Güç, 9 Ağustos 1986'da Ankara'da doğdu; 40 yaşında. Anne ve babası öğretmen. Çocukluğunun ilk yıllarını Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geçirdi, aile 1992'de İzmir'in Aliağa ilçesine taşındı. Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Mustafa Kemal Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okudu. Evli, bir kızı var.

BELEDİYEDE KONTROL MÜHENDİSİYDİ

Mezuniyetin ardından Aliağa Belediyesi'nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. İnşaat Mühendisleri Odası'nda işyeri temsilciliği yaptı, iş güvenliği uzmanlığı ve gayrimenkul değerleme uzmanlığı belgeleri aldı. Kamudan ayrıldıktan sonra ailesinin şirketlerinde, inşaat ve eğitim alanlarında çalıştı.

Siyasete CHP'de başladı. 2010'da CHP Aliağa Gençlik Kolları Başkanı oldu ve bu görevi iki yıl sürdürdü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Aliağa belediye başkan adayıydı, seçimi kazanamadı. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak görev aldı.

CHP'DEN YENİ PARTİ'YE NASIL GEÇTİ?

CHP İzmir il kongresi 18 Ekim 2025'te yapıldı. DHA'nın haberine göre tek aday olan Güç, 473 geçerli oyun 447'sini aldı. Kongrede konuşmasını yaptıktan sonra kürsüde fenalaştı, kısa sürede toparlanıp kürsüye geri döndü ve bir gündür uyumadığını söyledi.

İl başkanlığı bir yıl sürmedi. CHP'de "butlan" kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Güç'ü il başkanlığından aldı. Güç, 24 Temmuz 2026'da sosyal medyadan CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu ve "iktidarın yargı sopasıyla iradesi gasbedilen partimden istifa ediyorum" diye yazdı. 29 Temmuz'daki basın toplantısında ise İzmir'in 30 ilçe başkanıyla birlikte YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

İL KONGRESİ NE ZAMAN?

Ön seçimde birinci çıkmak tek başına il başkanlığı anlamına gelmiyor. Güç, il kongresinde delegelerin önüne aday olarak çıkacak. 12punto'nun haberine göre YENİ Parti İzmir 1. Olağan İl Kongresi 25 Ekim 2026 Pazar günü Bayraklı'daki Tepekule Kongre Merkezi'nde yapılacak. Görev, kongredeki oylamadan sonra resmileşecek.

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    Yorumlar (1)

  • konak.mar47 konak.mar47:
    Şu yaşlılardan partiler kurtulmalıdır. Aziz kocaoğlu bu saatten sonra emekli olmalıdır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: YENİ Parti İzmir ön seçiminde birinci çıkan Çağatay Güç kimdir? Aziz Kocaoğlu'nu geçen isim kaç yaşında, nereli? - Son Dakika
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