Aziz Yıldırım ve Cenk Başak, Turgut Aslan ile yemekte buluştu
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Cenk Başak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na getirilen Turgut Aslan ile yemekte bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 04:23
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