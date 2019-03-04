Babam 'BÜLBÜL' Şarkısını Selda Bağcan İçin Yazmıştı!

" Fazıl Say'ın iki bestesi var. Ahmet Arif'in 'Vay Kurban' şiirinin bir bölümü olan 'Hasreti Uykularda'. Diğer ise 'Burgazada'yım Ben'. Benim için söylenmesi zor bir şarkıydı."

Türkiye'nin önde gelen kadın seslerinden Serenad Bağcan, ilk solo albümü 'Serenad', müzikseverlerle buluştu. Güncel sanat haberleriyle her gün yeni içerikler paylaşan ve söyleşileriyle gündeme gelen kültür sanat ajandası Ajandakolik web sitesine konuk olan Serenad Bağcan, gazeteci Nilüfer Türkoğlu'na müzikten özel hayatına samimi açıklamalarda bulundu:

"Bu albüm, annemle babama bir vefa albümü. Çünkü babam, mühendis olmasına karşın 76 yaşında bile müthiş bir disiplinle, aşkla, kendi stüdyosunda akşama kadar müzik yapıyor, bestelerini yazıyor ve söylüyor. Söylemek için diyaframını çalıştırıyor, yürüyüşünü yapıyor. Hatta bir konserimde onunla birlikte şarkı da söyleyeceğim. 'Bülbül' çok özel bir şarkı. Halama, kız kardeşine yani Selda Bağcan'a yazdığı bir şarkı. 1980 döneminde halam, söylediği şarkılardan dolayı hapse yatıyor ve kendisinden haber alamıyoruz. Babam bir gün gazeteyi açıyor ve kardeşinin elleri arkadan kelepçelenmiş fotoğrafını görüyor. Ve hemen o hüzünle bir beste yapıyor. Halamı ülkenin bülbülüne benzetiyor. "Bülbüller susturulursa senin sonun gelir." Aforizmalarla dolu bir şarkı… 'Pamuk İpliği'nden sonra albümün ikinci şarkısı da 'Bülbül' olacak."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir hafta boyunca sanat hayatında başarılar kazanmış ünlü kadınların söyleşilerinin yer alacağı Ajandakolik, 'kadın haftası'nı Serenad Bağcan'la açtı. Pazar günü de İnce Saz grubunun eskİ solisti Dilek Türkan'la bir söyleşi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin kültür sanat ajandası www.ajandakolik.com zengin içeriği ve çok özel söyleşileriyle sanatın nabzını tutmaya devam ediyor. Takipte kalın...