Badminton: Avusturya Açık - Son Dakika
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Badminton: Avusturya Açık

6 saat önce

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren Avusturya Açık Badminton Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.

Badminton: Avusturya Açık, System.String[]

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren Avusturya Açık Badminton Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 gün süren organizasyonda 323 sporcu mücadele etti.

Milli badmintonculardan Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Nazlıcan-Bengisu ikilisi, finalde Japon Tsukiko Yasaki-Erika Yokoyama çiftine 2-0 yenildi.

Tek kadınlarda mücadele eden Aliye Demirbağ ise bronz madalya elde etti.

Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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