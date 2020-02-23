Badminton: Avusturya Açık

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren Avusturya Açık Badminton Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 gün süren organizasyonda 323 sporcu mücadele etti.

Milli badmintonculardan Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Nazlıcan-Bengisu ikilisi, finalde Japon Tsukiko Yasaki-Erika Yokoyama çiftine 2-0 yenildi.

Tek kadınlarda mücadele eden Aliye Demirbağ ise bronz madalya elde etti.