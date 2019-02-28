Son Dakika Haberleri: Badmintonda Çekya Yolcuları Belli Oldu

Badmintonda Çekya Yolcuları Belli Oldu

2 saat önce

Ankara'da 25-27 Şubat tarihleri arasında Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası sona erdi.

Badmintonda Çekya Yolcuları Belli Oldu, System.String[]


Ankara'da 25-27 Şubat tarihleri arasında Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası sona erdi.

3 gün süren şampiyonada 37 ilden 75 kulüp ve 144 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. Mücadele sonunda, tekler kategorisinde ilk 3 çiftler kategorisinde ise ilk 2 derecesi yapan sporcular Türkiye'yi  Çekya'da temsil etme imkanı kazandılar.

Milli badmintoncular, 04-06 Nisan tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde gerçekleşecek olan Fz Forza Czech U17 Internatıonal Badminton Turnuvası'na katılacaklar. 

Ay yıldızlı bayrağı temsil edecek olan Badminton Milli Takım listesi şu şekilde:

Tek Kadınlar: 1. Ayça Özgür, 2. Ayşegül Yemişen, 3. Behiye Bodur, 4. Nisanur Tuncer

Tek Erkekler: 1. Nurullah Saraç, 2. Hasan Günbaz, 3. Orçun Öztürk, 3. Kerem Ahmet Özder

Çift Kadınlar: 1. Yasemen Bektaş & Cansu Erçetin, 2. Firdevs Karaaslan & Nurgül Yılmaz, 3. Sudenaz Duyar & Zehra Güldal, 3. Behiye Bodur & Fadime Metin

Çift Erkekler: 1. Hasan Berkay Günbaz & Nurullah Saraç, 2. Kerem Çınar & Kerem Ahmet Özder, 3. Anıl Ulaç Atan & Miraç Kantar, 3. Yasin Furkan Arslan & Oğulcan Genç

Karışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak & Yasemen Bektaş, 2. Orçun Öztürk & Ayça Özgür, 3. Kerem Çınar & Ayşegül Yemişen 3. Oğulcan Genç & Sude Naz Baysal 

(ALI) - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:12 Kaynak: DHA

Ankara, Yenikadinda Gösterme, Spor
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