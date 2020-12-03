Bağ evinde canlı müzikli eğlenceye toplamda 44 bin 100 lira ceza - Son Dakika

Bağ evinde canlı müzikli eğlenceye toplamda 44 bin 100 lira ceza
03.12.2020 20:33
Kahramanmaraş'ta bir bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyen 14 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplamda 44 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.
Kahramanmaraş'ta bir bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyen 14 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplamda 44 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesindeki bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlenmiş, alkolün de alındığı eğlenceye katılan 14 kişinin hiçbirinde maske olmaması dikkat çekmişti. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülerde, kadın sanatçıya şarkılar eşliğinde para saçılmıştı. Korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı canlı müzikli eğlence sonrası jandarma tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada eğlenceye katılan 14 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 44 bin 100 lira idari para cezası kesti.
(İHA)
Son Dakika UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu CHP'li Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır, partimiz içinden bir isim Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi Hackerlardan, koronavirüs aşısına saldırı! Soğuk zincir hedef alındı Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu