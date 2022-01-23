Bağcılar Belediyesi sanal asistan "Bagbi" ile hizmet verecek - Son Dakika

Bağcılar Belediyesinin internet sitesinden hizmet vermeye başlayan sanal asistan "Bagbi", 400'e yakın konuda vatandaşların sorularını cevaplayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan 2013'te kural tabanlı sanal operatör uygulamasını hayata geçiren belediye, yapay zeka destekli sanal asistan projesini başlattı.

Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 6 aylık çalışmayla oluşturulan sanal asistan uygulamasının "beta" versiyonu ilk testlerini başarı ile tamamladı.

"Bagbi" ismi verilen sanal asistan, test ve pilot uygulama süreçlerinin ardından Bağcılar Belediyesi kurumsal internet sitesi "www.bagcilar.bel.tr" adresinde hizmet vermeye başladı. Vatandaşların dijital ortamda mesajlaşma yoluyla bir insan ile yazışır gibi iletişim kurdukları ve herhangi bir konuda bilgi alma, işlem yapma gibi çeşitli amaçlarla kullandıkları sanal asistan, vatandaş sorularını cevaplamasının yanı sıra "Arsa Rayiç Bedeli Sorgulama", "İmar Durumu Sorgulama", "Nöbetçi Eczane", "Etkinlik Sorgulama" ile "Çöp Toplama Bilgisi Sorgulama" servislerine de anlık cevap veriyor.

"Yapay zeka teknolojisinin tüm nimetlerinden yararlanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, vatandaşların kesintisiz hizmet alması amacıyla Bagbi'yi devreye soktuklarını belirtti.

Dijitalleşmenin her geçen gün farklı bir boyuta evirildiğine dikkati çeken Çağırıcı, "Biz de teknolojiyi yakından takip ediyor, yapay zeka teknolojisinin tüm nimetlerinden yararlanıyoruz. Hemşehrilerimiz uygulama üzerinden sanal asistanların yardımı ile işlemlerini yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli tahmin ve öneri yeteneği ile yüzde 75 üzerinde başarı yakalayan uygulamanın geri bildirimlerle beslenerek başarı oranını ileriye taşıması hedefleniyor.